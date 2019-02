Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, aveva ammesso nello scorso gennaio di guardare ai successi della Juventus: "Il nostro principale obiettivo è conquistare ancora la Premier. Quando vedo squadre capaci di vincere sette campionati in dieci anni come Juve, Bayern e Barça, vuol dire che sono in assoluto le migliori formazioni del Paese". I bianconeri potrebbero pensare proprio al tecnico catalano in caso di addio di Massimiliano Allegri a fine stagione: difficile però poter impensierire la forza contrattuale del club inglese.