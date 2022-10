Il restyling sulla fascia sinistra chiama l'azzurro. La Juventus prepara la rivoluzione in corsia guardando la Serie A. In particolare, in casa Empoli. Il nome di Fabiano Parisi può scaldare le prossime settimane di mercato dei bianconeri: nella lista di Arrivabene e Cherubini c'è anche l'esterno dell'Empoli, che sarà ospite allo Stadium venerdì sera.



SOTTO OSSERVAZIONE - Giovane e italiano, il classe 2000 dell'Empoli ha un contratto che scade nel 2025 e il suo nome è finito sul taccuino della Juve già da un po': per lui, sono finora 10 le presenze in A (più 120' in Coppa Italia, contro la Spal), griffate da un gol nell'1-1 contro il Lecce alla terza giornata. La dirigenza bianconera lo tiene sotto osservazione e apprezza una crescita costante e graduale. Con i toscani e con l'Under 21.



CONCORRENZA - La Juve lo terrà d'occhio fino al termine della stagione e la sfida di venerdì sera all'Allianz sarà l'occasione giusta per guardare da vicino il suo operato sulla fascia. Intanto, la concorrenza è già folta, perché su Parisi è noto l'interesse di Milan e Inter e piace anche a Fiorentina e Lazio in Italia. Senza dimenticare il mercato estero, con la Ligue 1 e il Nizza in pole position.