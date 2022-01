Il mercato del calcio è diventato ormai un affare globale. Sia per questioni di marketing, che permettono di allargare gli orizzonti economici dei grandi club, che per quanto riguarda il talento. Lo sa bene la Juventus, che ormai un anno e mezzo fa decise di puntare su Weston McKennie. Ora i dirigenti bianconeri guardano ancora oltreoceano, a un calciatore statunitense che, a differenza del centrocampista texano, in Europa non ha ancora mai giocato: Gabriel Slonina, portiere classe 2004 dei Chicago Fire.



PRIMI CONTATTI - Giovanissimo, il 17enne nato in Illinois ha già collezionato 11 presenze in MLS, con ben 4 partite - più di una su tre - chiuse senza subire gol. Numeri che, uniti alle sue qualità, lo hanno fatto finire nel mirino di tanti top club europei. In particolare, in Premier League sono pronti a darsi battaglia per averlo e a seguire la situazione da vicino c'è anche la Juventus, che ha già avviato i primi contatti per prendere informazioni su di lui.



TRA TEK E NEUER - Americano sì, ma di origini polacche: nel destino di Slonina c'è più di un legame con i bianconeri, che in porta contatto proprio su un polacco come Wojciech Szczesny. Anche se qualche tempo fa, durante un'intervista, il numero 32 di Chicago non ha citato l'ex Arsenal: ​"Neuer ha rivoluzionato il ruolo del portiere. Anche a me piace stare lontano dalla linea, usare i piedi, avviare le azioni e aggiungermi ai difensori". Tra i sogni Szczesny e Neuer, la Juve c'è.