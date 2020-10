Il sito ufficiale della Juventus fa il punto sugli avversari di domani, soffermandosi sulla sua stella, perno dell'attacco del Crotone: "Nigeriano di Lagos, classe ’92 e 198 centimetri di altezza, Simeon Tochukwu Nwankwo detto Simy è il faro dell’attacco della formazione rossoblù. Arrivato in Calabria nell’estate del 2016 dal Gil Vicente, è alla quinta stagione consecutiva. In Serie A il suo record di reti risale all’annata 2017/2018 (7), ma dal punto di vista realizzativo lo scorso campionato è stato il migliore della carriera, avendo vinto in Serie B il titolo di capocannoniere con 20 gol, determinanti per la promozione della squadra. In totale, tra campionato e Coppa Italia, sono in tutto 47 le marcature con i calabresi per il numero 25".