Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Manchester United sta pensando ad uno tra Merih Demiral e Daniele Rugani per cesellare la difesa già da gennaio. La situazione dei due centrali a Torino è abbastanza chiara: per il turco, difficile che la Juventus possa cambiare posizione - è incedibile - a meno che non arrivino cifre folli. Diverso, invece, il discorso su Rugani, per il quale il poco spazio avuto a disposizione finora sembra essere un segnale anche sul mercato.