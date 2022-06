La Juve rilancia per Angel Di Maria. Secondo quanto riportato da Il Corriere Torino, il club bianconero ha alzato ulteriormente la propria offerta contrattuale per l'esterno argentino, arrivando a proporgli quasi 7 milioni di euro netti più bonus. Il Fideo, intanto, resta in attesa di un segnale dal Barcellona, dove qualcosa potrebbe muoversi già oggi dopo l'assemblea dei soci. La Signora, da parte sua, aspetta una risposta, che in ogni caso dovrebbe arrivare nel fine settimana.