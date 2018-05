Emil Forsberg si offre alla Juventus. L'ala svedese classe '91 del Lipsia è uno dei giocatori più interessanti di questo mercato: qualità, gol e la capacità di aggiungere tecnica a livello internazionale, non a caso i suoi agenti hanno avuto contatti con diversi club, Atlético Madrid in testa. Ma poco più di due settimane fa, Forsberg è stato offerto anche alla Juve come opportunità da considerare vista la capacità di giocare da esterno come da jolly offensivo.



RISPOSTA DEFINITIVA - La risposta bianconera è stata netta: niente da fare, Forsberg non rientra e non rientrerà nei piani della Juventus. Questo perché in quel ruolo i bianconeri si ritengono a posto, Marotta e Paratici andranno a perfezionare soltanto eventuali acquisti che possano davvero spostare gli equilibri e non diventare pedine numericamente utili ma tecnicamente non determinanti. Così il Lipsia non riceverà offerte da Torino: la Juve dice no a Forsberg.