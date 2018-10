Oggi vedrà la luce la nuova Juventus. A partire dalle 10, infatti, avrà il via all'Allianz Stadium l'Assemblea degli azionisti che, oltre ad approvare il bilancio dell'esercizio 2017/18, chiuso con una perdita di 19,2 milioni di euro, dovrà nominare il nuovo Consiglio d'amministrazione.



ADDIO A MAROTTA - Per la prima volta dopo otto anni, nel nuovo elenco presentato dal club bianconero non ci sarà il nome di Beppe Marotta, così come quello di Aldo Mazzia. Marotta resta ancora legato alla Juve dal contratto da direttore generale a tempo indeterminato, ma le parti sono al lavoro per risolvere la questione nel minor tempo possibile, con l'Inter che, come anticipato da Calciomercato.com, è pronta ad offrire un nuovo ruolo all'ex dirigente di Atalanta e Sampdoria. Non è escluso che, a margine dell'Assemblea odierna, Andrea Agnelli possa spiegare nei dettagli i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di avviare un nuovo corso per la società bianconera.