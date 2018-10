Non poteva mancare il commento di uno dei primi tifosi dell'Inter sul successo in extremis nel derby. L'ex presidenteha parlato così a "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai: ", Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. "alla maglia, ai tifosi. Appena fatto il gol ho pensato che sarebbe stata la partita ideale per l'avvocato Prisco".Sugli obiettivi dei nerazzurri: ", la vittoria col Milan ci fa capire che abbiamo una squadra che può vincere le partite. La Juve è più forte anche se ha la Champions e tanti impegni che la possono mettere in difficoltà".Sul futuro del calcio italiano: "Il calcio ha bisogno di face nuove, credo e spero che questo succeda. Un campionato a 18 squadre sarebbe meglio con tutti gli impegni che ci sono e sarebbe stato più interessante".Sull'ipotesi di Marotta nuovo dirigente dell'Inter: ''Non è mai sbagliato andare a prendere qualcuno che abbia grande esperienza come Marotta''.