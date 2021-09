La Juventus porta avanti la trattativa per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà un nuovo contatto telefonico fra il direttore sportivo bianconero Cherubini e l'agente dell'attaccante, Antun.



Poi ci sarà un altro incontro: si studia una formula per avvicinarsi ai 10 milioni di euro netti all'anno chiesti dal nazionale argentino (che ora ne guadagna 7,3 milioni con bonus facilmente raggiungibili compresi) contro l'offerta di un contratto quadriennale da 7 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di bonus non facilmente raggiungibili.