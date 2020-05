Se quella della Continassa è tornata routine, al J Medical si sono visti volti freschi, riposati e in questo momento soprattutto necessari. La Juve, dopo aver allestito test e tamponi per la prima squadra, ha richiamato al centro medico anche parte dell’organico di Under 23 e Primavera. Come appreso da Ilbianconero.com in mattinata, ci sono state visite e screening di rito per i convocati, arrivati rigorosamente alla spicciolata.