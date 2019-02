Oltre 40 milioni di plusvalenza in 20 giorni: precisamente 41,2, quelli di cui le casse della Juventus hanno beneficiato grazie ad alcune cessioni importanti. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Emil Audero alla Sampdoria (19,9 milioni di plusvalenza) è stata solo l’ultima operazione a generare un effetto economico positivo per il club campione d’Italia. Nell’ultima sessione è stato ceduto al Cagliari il centravanti Alberto Cerri (plusvalenza di 8,4 milioni), mentre Stefano Sturaro è finito al Genoa (plusvalenza di 12,9 milioni).