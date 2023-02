Da un Federico all'altro, ha fatto rumore la confessione di Federico Cherubini a proposito diall'allora numero uno bianconero Andrea Agnelli: " Quello di Chiesa non mi sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve , a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici". Nulla di nuovo, di questi tempi, ma parole che non avranno fatto piacere ai. Anche perché il figlio d'arte, pur di sbarcare a Torino,Alla luce delle parole di Cherubini, è possibile che la decisione di declinare con garbo l'offerta di Klopp fosse solo momentanea. Sia chiaro, in questo momento, con il giocatore appena rientrato da un lunghissimo infortunio, ma proiettandosi al futuro è lecito avanzare qualche dubbio su una permanenza a lungo termine dell'attuale numero 7.Nel frattempo,. Chiesa, però, l'inglese lo sa perfettamente,Che sia stato proprio in previsione - o nella speranza - di un futuro in Premier League? I Reds, di sicuro, torneranno alla carica, se non ci saranno altri infortuni a frenare la corsa di Federico.