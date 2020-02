Difficile capirlo, come in tante situazioni anche in questo caso forse la verità sta nel mezzo. Poi ci sono i numeri e questi spiegano come Pjanic sia partito come fulcro quasi esclusivo del gioco della Juve, salvo poi scivolare gradualmente ma inesorabilmente verso il basso, come rendimento, efficacia e continuità.Così come del centrale tema incastrato tra campo e mercato, dell'assenza di coppie in rose: