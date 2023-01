Già, perché da qui alla fine di gennaio, Max Allegri spera davvero di poter recuperare tutti gli indisponibili. Spera davvero di poter allenare per la prima volta una Juve al completo, questo sì che sarebbe una notizia considerando lo storico di questa stagione e non soltanto. Per spostare per la prima volta in stagione l'ormai famosa Juve virtuale dalla lavagna al campo, un qualcosa cheattende dal primo giorno di ritiro estivo.