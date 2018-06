Il mercato della Juventus non ha ancora portato ufficialità ma nei prossimi giorni anche in casa bianconera arriveranno gli annunci dei primi colpi estivi con Emre Can e Perin che saranno i primi nuovi arrivi alla Continassa.che lo legherà alla Juve per i prossimi quattro anni. Una volta messi a referto i primi due colpi, però, la Juve dovrà concentrarsi sulle cessioni,e in questo senso i nomi (da Milinkovic-Savic a Morata) non mancano. Nelle ultime ore si stanno intensificando le voci sugli interessamenti di top club esteri perma i due non sono gli unici bianconeri ad avere mercato in Europa.