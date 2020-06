Dove eravamo rimati? Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo. Finora il bilancio di gol è di 25 in 32 partite. La scorsa stagione ne aveva segnati giusto tre in più: 28 in 43 incontri complessivi. Come scrive Tuttospot "mai bottino era stato così magro al Real Madrid, dove CR7 non era sceso sotto quota 33 gol e anzi per lo più veleggiava tra i 50 ed addirittura i 60 o più gol stagionali". Nella stagione 2014-15 furono addirittura 61. La media di Ronaldo è di una rete ogni 113 minuti: quasi una a partita.