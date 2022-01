. Nelle prossime 48 è previsto un confronto tra i club che può risultare decisivo. Il brasiliano spinge per raggiungere il tecnico Arteta a Londra, convinto di potersi rilanciare dopo alcune stagioni deludenti. La trattativa si sta sviluppando con la formula del prestito secco ma con l’ingaggio interamente pagato dagli inglesi.Come raccontato la Juventus. I bianconeri stanno battendo diverse piste, hanno provato con Loftus-Cheek ma il Chelsea fa muro. Allegri ha già dato il via libera alla partenza di Arthur ma non vuole rischiare di avere la coperta corta a centrocampo. La sensazione è che alla fine l’affare andrà in porto, considerando la volontà dell’ex Barcellona e il forte pressing dell’Arsenal.