Lafesteggia grazie alla doppietta di Alvaro Morata che ha regalato la vittoria nella sfida d'esordio dicontro la Dinamo Kiev. Il 2-0 in Ucraina toglie infatti pressione sulla panchina didopo il pareggio di Crotone e le critiche che ne sono seguite. Per la formazione bianconera restano però ore decisive non tanto per la prossima partita contro ildi Serie A, bensì perin programma mercoledì prossimo- Come detto sono ore decisive perchénegativo in seguito ai 10 giorni di quarantena per tornare in campo (venerdì la giornata chiave),i prima della gara in questione. Entro oggi sostanzialmente, per Ronaldo serve una certificazione che attesti uno pericolosa per gli altri protagonisti. La documentazione dovrà poi essere inviata all'Upap (Uefa Protocl Advisory Panel) che la analizzerà e approverà.per il Covid-19, bensì che i test a cui si sottoporrà in giornata certifichino la bassa carica virale e che poi l'ultimo tampone, organizzato dalla Uefa pre-match risulti negativo.e quindi la speranza che i test di oggi diano l'esito sperato sono alte. E vedere un Juventus-Barcellona con Ronaldo contro Messi in campo può fare sicuramente la differenza.