Ilcontinua a muoversi per sostituiresempre vicinissimo al passaggio alIl club rossoblù ha avviato contatti con il Betis Siviglia per riportare in Serie A l'ex Roma e Sassuolo Antonio. L'attaccante paraguaiano non è però l'unico obiettivo ead un trasferimento in Liguria dell'attaccante croato attualmente in prestito con diritto di riscatto a fine anno alla Fiorentina e dal Genoa filtra grande ottimisimo sulla possibilità di chiudere in tempi brevi.che per ora non ha mai manifestato la volontà di privarsi di Pjaca. Decisivi saranno i prossimi incontri.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su