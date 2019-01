La Fiorentina ha deciso e a fine stagione non riscatterà il cartellino di Marko Pjaca. Per questo motivo, secondo Tuttosport, la Juventus sta spingendo affinché si possa trovare già a gennaio una nuova sistemazione (Genoa su tutte) in modo che il valore della punta croata non crolli ai minimi storici svalutandosi irrimediabilmente.