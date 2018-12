Mesut Ozil cerca squadra. Intristito, fuori dal progetto di Unai Emery e ormai 30enne, il tedesco si sente sempre più ai margini di questo Arsenal e si prepara a salutare già nel mese di gennaio. Accostato all'Inter che non ha mostrato in realtà alcun segnale di interesse, l'entourage di Ozil lo ha offerto alla Juventus soltanto qualche settimana fa. Un nuovo tentativo (già era accaduto un anno fa) diretto con intermediari che hanno tentato di aprire una porta per Ozil a condizioni molto vantaggiose sul mercato, proprio perché la rottura con l'Arsenal ormai è imminente.



NO, GRAZIE - Tra Ozil e la Juve però non è neanche partito un dialogo, un approccio o un inizio di trattativa: i bianconeri non sono interessati e hanno immediatamente declinato questa occasione, visto il calo vertiginoso delle prestazioni di Mesut in campo ma anche la sua condotta poco edificante fuori dal campo negli ultimi mesi. Ozil è in caduta libera e non serve a questa Juventus, Paratici non ha nessuna intenzione di procedere per il tedesco nonostante i rumors inglesi siano pronti a riaccendersi. Aspettando la destinazione giusta, Ozil si offre...