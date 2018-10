Nonostante la matematica non si pronunci ancora,Dopo tre partite ha nove punti, lo United - battuto a domicilio con un gol di Dybala - ne ha quattro, il Valencia due e lo Young Boys appena uno.tantopiù che sia gli spagnoli, sia gli inglesi dovranno venire a Torino.Vincere a Manchester non è stato difficile perché(gli stessi che avevano giocato e quasi vinto sabato in casa del Chelsea),, qualche altro si limita al piccolo cabotaggio, i più vagano senza un’idea tattica che non siano l’attesa e la ripartenza, sempre più flebili o, più semplicemente, solo velleitarie.(65 per cento a 35 il dato del possesso palla),quando de Gea, già bravissimo su Cancelo, Ronaldo e Matuidi, si è esaltato ancora su una conclusione di Ronaldo, andando a togliere un pallone da sotto la traversa. Tuttavia, esattamente come contro il Genoa in campionato e, in una partita come quella, quasi completamente dominata,. E’ accaduto al 75’, quando, uno che certamente non si danna per l’allenatore e che crede di essere più bravo di quanto in effetti non sia, ha colpito il palo interno con una conclusione da fuori, l’unica cosa decente di una partita insufficiente. Szczesny, proteso in tuffo sulla sua destra, è stato fortunato: sulla respinta del legno, la palla gli ha sbattuto sulla testa ed è finita in angolo.Certo - come ha fatto notare anche qualche commentatore - non è stata la stessa del primo tempo. Allegri, secondo me, ha tardato a sostituire Cuadrado (andava tolto prima per Bernardeschi), non ha sbagliato a rilevare Dybala (che invece se l’è presa e non doveva proprio),per schierare una difesa a tre, praticamente a uomo, sugli attaccanti avversari. D’accordo, invece, super Cancelo anche se non sarebbe stato avventato avvicendare Bentancur (stanchissimo), cioé immettere un esterno per una mezz’ala: mancavano pochi minuti e l’importante era recuperare palla, tenerla e puntare l’uomo. La squadra era spezzata.L’unico deficit, in una gara di governo totale, è stato il gol. Quello realizzato da Dybala (17’) su cross di Cristiano Ronaldo rimpallato fortuitamente tra Cuadrado e Smalling, è stato prezioso. Ma il merito e la tranquillità esigevano almeno il raddoppio.Al di là delle occasioni propiziate da Cancelo (22’, triangolo con Ronaldo) e dallo stesso Ronaldo (38’, punizione e ribattuta di Matuidi) entrambe sventate da de Gea,assai bravo ad attaccare lo spazio dietro a Shaw. Purtroppo due suggerimenti dell’argentino sono stati frustrati dal salvataggio dei difensori inglesi.Certamente l’azione più bella della partita - perché fatta tutta ad un tocco, perché lineare e perché profonda - è stata condotta dalla Juve al 52’.. Cristiano ha calciato come una folgore. de Gea ha deviato rimandando la chiusura della partita.Se ha avuto qualche timore nel finale, Allegri non ha per nulla rinunciato al 4-3-3 iniziale, schierando Cuadrado accanto a Ronaldo e Dybala, mentre Bentancur si piazzato alla destra di Pjanic. Gli osservatori più acuti hanno notato che in fase di non possesso (questo è accaduto soprattutto nella ripresa), la Juve ha difeso con un 4-1-4-1, ma va detto che nel primo tempo c’è stata solo una squadra in campo, quella bianmconera.. Non certo sul piano dei risultati (la Juve è a punteggio pieno in Champions e ha perso solo due punti in campionato), ma su quello dello spettacolo puro e semplice. Tuttavia so per esperienza diretta che agli juventini basta vincere. Purché, naturalmente, questa volta sia in Europa. La strada è giusta, basta insistere. Forse solo lasciandosi andare dolcemente.: p.t. 17' Dybala.): De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Matic, Pogba; Rashford, Mata, Martial; Lukaku. A disp. Romero, Fred, Pereira, Darmian, Chong, Bailly, Herrera. All. Mourinho.: Szczesny; Cancelo (42' s.t. Douglas Costa), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado (37' s.t. Barzagli), Ronaldo, Dybala (33' s.t. Bernardeschi). A disp. Perin, De Sciglio, Benatia, Kean. All. Allegri.: Mazic (Serbia).: s.t. 14' Matuidi (J), 32' Young (M), 38' Chiellini (J)