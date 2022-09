L'attenzione dei club di Serie B su Nicolò Fagioli non accenna a placarsi neppure a mercato chiuso.



Il giovane regista della Juventus, rimasto in bianconero dopo una lunga estate fatta di avances e trattative mai decollate, potrebbe cambiare aria nella prossima finestra di mercato.



Sul 21enne pugliese lo scorso anno in prestito alla Cremonese ci sarebbe infatti molto forte l'interesse di Palermo e Genoa, pronte a prelevarlo a titolo temporaneo a stagione in corso.



Lo riferisce SerieBNews.com