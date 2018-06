Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è allo stadio di Bergamo per assistere alla sfida tra Colombia ed Egitto. Come scrive Sky Sport, ci sono stati fitti colloqui con Sartori, dirigente dell'Atalanta: nel mirino bianconero c'è Cristante, ma la Roma è in vantaggio. In campo, invece, nelle fila della Colombia l'osservato speciale è Arias. Laterale del PSV Eindhoven, l'agente e il giocatore sono già stati in Italia per parlare con la dirigenza bianconera. Il colombiano piace alla Juve, ma al momento la priorità per la fascia è Matteo Darmian, per il quale c'è ancora distanza con il Manchester United.