Fabio Paratici, capo dell'area sportiva della Juventus, parla ai microfoni di Sky prima del match con il Cagliari.



SU KULUSEVSKI - "L'abbiamo preso per costruire la Juve del futuro. Ci sarebbe piaciuto portarlo subito a Torino, ma gli accordi erano chiari fin dall'inizio della trattativa per farlo restare a Parma fino al termine della stagione".



SU EMRE CAN - "Emre Can resta con noi. E' un giocatore molto ambito sul mercato internazionale, ha delle opportunità, ma resta con noi".



SU RABIOT - "Quando è arrivato non giocava da otto mesi, doveva riadattarsi al calcio giocato. Siamo fiduciosi, prima della sosta ha fatto qualche prestazione positiva, a Genova era stato il migliore in campo per me".



SU RAMSEY - "Se sta bene è titolare al 100%? Vale per lui e per tutti, abbiamo una rosa composta tutta da giocatori di alto livello".