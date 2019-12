Fabio Paratici fa eco a Giorgio Chiellini. Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "È difficile dire se sia stato tolto un Pallone d'Oro a Cristiano Ronaldo, però è indubbio che certe società come Real Madrid e Barcellona abbiano un grande peso. Noi pensavamo che meritasse di vincerlo quest'anno, figuriamoci l'anno scorso quando ha segnato 15 gol in Champions League, di cui 6 dagli ottavi di finale in poi. Chiellini ha detto una cosa sacrosanta: Ronaldo e Messi sono come Federer e Nadal, se in questi anni lo vince un terzo fa uno strano effetto".



FUTURO - Paratici ha parlato dell'attaccante portoghese anche a Tuttosport: "Cristiano Ronaldo resterà alla Juve, su questo non ci sono dubbi. Ha passato un momento difficile per il problema al ginocchio, però sta tornando al top. La sua presenza ha migliorato tutto il nostro club".