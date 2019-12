E' la notte del Pallone d'Oro. E' la notte che premierà uno tra Lionel Messi, favoritissimo, e Virgil van Dijk, con Cristiano Ronaldo che rischia di rimanere fuori dal podio. 30 top player che si giocano la vittoria, con la scrematura iniziata intorno alle 17. Il fuoriclasse della Juventus diserta la presentazione a Parigi: se la stella del Barcellona verrà premiato, supererà proprio il portoghese. 6 Palloni d'Oro per Messi, 5 per Ronaldo.



DAL 30° AL 20° - A pari merito, al 28esimo posto, ci sono Joao Felix dell'Atletico Madrid, Marquinhos del Paris Saint-Germain e Donny van de Beek dell'Ajax. Al 26esimo posto, invece, Karim Benzema del Real Madrid e Georginio Wijnaldum, campione d'Europa con il Liverpool. Al 24esimo posto, ecco Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, a braccetto con Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona. Al 23esimo un altro estremo difensore, Hugo Lloris del Tottenham, mentre al 22esimo c'è il suo compagno di squadra Son. Al 20esimo posto, a pari merito, Pierre Emerick Aubameyang dell'Arsenal e Dusan Tadic, semifinalista Champions con l'Ajax.



DAL 19° AL 11° - Trent Alexander-Arnold, terzino campione d'Europa con il Liverpool, si piazza al 19esimo posto. Antoine Griezmann, passato in estate dall'Atletico Madrid al Barcellona, è 18esimo. ​Al 17esimo posto un altro campione d'Europa con il Liverpool, Roberto Firmino, mentre al 16esimo c'è Sergio Aguero del Manchester City. Al 15esimo posto, invece, c'è Matthijs de Ligt, passato in estate dall'Ajax alla Juventus: l'olandese ha raggiunto la semifinale di Champions con i Lancieri da capitano. Al 14esimo posto De Bruyne del City, 13esimo il campione d'Europa League Eden Hazard, passato dal Chelsea al Real Madrid in estate; al 12esimo Raheem Sterling del City e all'11esimo un altro ex Ajax, Frenkie de Jong, ora al Barcellona.