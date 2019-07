Come riportato da Sky Sport, nella giornata di ieri il ds della Juventus, Fabio Paratici, è stato a Londra dalla mattinata fino alla sera. La priorità è cedere e ci sono tre trattative in piedi: Mattia Perin con l'Aston Villa che si è mosso, il Wolverhampton ha chiesto informazioni per Sami Khedira che tratta ancora col Fenerbahçe mentre Moise Kean è un pallino dell'Everton che sta continuando a trattare con la Juve (che vuole una clausola di recompra) e con Raiola. Il dirigente bianconero è tornato poi ieri sera in Italia.