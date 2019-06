Il ds della Juventus Fabio Paratici, nelle scorse ore ha incontrato i dirigenti del Lione in Francia per parlare di Tanguy Ndombelé. Il dirigente juventino ha chiesto di poter essere informato a proposito delle trattative del giocatore perché interessati ma non ancora abbastanza per formalizzare un'offerta. Il Tottenham ha già presentato 45 milioni di euro più bonus per prenderlo ma i francesi hanno risposto negativamente. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri sono interessati anche ad Amine Gouiri, punta centrale classe 2000 molto talentuoso e che ha estimatori in tutta Europa.