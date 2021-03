Un incontro, la scorsa settimana, che dice molto sul futuro. Quello andato in scena a Milano tra Fabio Paratici e Mino Raiola non è stato uno dei soliti summit di mercato in cui si inizia a pianificare l'estate. Perché il responsabile mercato bianconero ha il contratto in scadenza a giugno con la Juventus e il fatto che lui stesso continui a mantenere vivi i contatti e i rapporti significa che, probabilmente, sarà ancora lui a decidere la strategia della Juve che verrà. Con Raiola, intanto, si è parlato di un po' tutto: da chi fa già parte della rosa bianconeri (de Ligt e Bernardeschi), a chi potrebbe farlo tra qualche mese. Un nome su tutti: Paul Pogba.