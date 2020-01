A pochi minuti dall'inizio di Juventus-Parma, il CEO bianconero Fabio Paratici ha detto a Sky: "Siamo vicini alla famiglia Anastasi, che non è stato solo un giocatore della Juventus ma dell'Italia intera. Era un grande campione, un riferimento. Guardando Gigi Riva in tv insieme ai miei figli ho spiegato loro chi sono questi grandi campioni. La partita di oggi è importante come tutte le altre, siamo abituati a giocarne una alla volta con grande energia e concentrazione. Mancano ancora tante gare, ma siamo sulla strada giusta: abbiamo fatto una grande stagione fino a Natale e stiamo ricominciando ancora meglio. Speriamo di continuare così".



E poi c'è la partita.

Anastasi fu protagonista di uno scambio discusso con Boninsegna. Juventus e Barcellona si stanno sentendo: hanno intavolato lo scambio tra Matheus Pereira e Marques. Poi si è riparlato di Rakitic e Bernardeschi. Che percentuali ci sono?

"Sì, stiamo parlando col Barcellona per quanto riguarda questi due ragazzi, due ragazzi molto promettenti. Noi abbiamo tenuto Matheus Pereira alcuni anni con noi, un giocatore molto bravo, molto tecnico, che però ha bisogno di un certo tipo di calcio per esprimersi ai suoi livelli, che è un calcio più tecnico. lui è un giocatore molto tecnico, brasiliano. Abbiamo individuato da loro un giocatore che è più un bomber all'italiana, quindi crediamo sia una cosa giusta per entrambi. Stiamo procedendo con questo tipo di operazione. Per quanto riguarda Bernardeschi, Rakitic e tutto quello che si è sentito, posso solo dire che è stata una cosa uscita questa estate, in termini proprio di ragionamenti generali, parlando di giocatori, vari, ma non c'è stata nessun interesse concreto nè da parte nostra, nè da parte loro".