Era cominciata con una telefonata, è "finita" nello stesso modo. Nell’ultima settimana d’agosto Suarez ha chiamato Nedved, dicendo (parola più, parola meno): "Io ci sono, se la Juve mi vuole...". Da lì diversi contatti e qualche rassicurazione sull'affare e l'interesse, qualora i tempi tecnici lo permettessero. Negli scorsi giorni, invece, è stato Fabio Paratici, a chiamare il Pistolero: una telefonata recente, recentissima, per liberare il centravanti uruguaiano, a lungo in cima ai pensieri del club di Andrea Agnelli. Secondo Gazzetta, Paratici ha voluto gestire all’insegna della trasparenza il bel rapporto nato in queste settimane con il Pistolero: le fonti vicine al giocatore - si legge - assicurano che il dialogo è stato all’insegna della cordialità. Anche perché l’accelerata per il nuovo passaporto gli porterà comunque dei benefici. Questo congedo sincero, amaro ma pacifico può aprire nuove strade e non essere un addio, perché c'è sempre il mercato di gennaio...