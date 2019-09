Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Spal: "Siamo abituati a giocare tante partite ravvicinate, pensiamo una partita per volta. Non siamo preoccupati, anzi, siamo molto concentrati. Solo un giocatore è in un ruolo inedito".



SU MANDZUKIC - "Stiamo valutando, anche lui sta valutando. Occorre la massima calma, è un grande giocatore. E' stato un valore aggiunto in questi anni, dobbiamo ringraziarlo. Se riterrà opportuno andare via, lo accontenteremo, altrimenti valuterà altre soluzioni"



SU EMRE CAN - "Noi dirigenti non entriamo mai in queste cose, è una scelta dell'allenatore. Si sta allenando bene, il mister lo apprezza, troverà spazio".