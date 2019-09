Prima di Juventus Verona, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport, partendo dalla situazione di Paulo Dybala: "Da lui ci aspettiamo quello che sa fare: è il numero 10 della Juve, si deve dedicare alla causa. Buffon? Per me non è mai andato via, è una persona speciale e un giocatore straordinario: probabilmente è il miglior portiere della storia del calcio, accanto a campioni così si impara sempre. Il pareggio di Madrid? La Champions è così, lo abbiamo visto l'anno scorso. Non si può regalare niente, può sempre succedere qualcosa se ti distrai. Siamo allenati a vivere queste emozioni. Mandzukic? Situazione in stallo, c'è tempo fino al 30 settembre. Vedremo nei prossimi giorni".