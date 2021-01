A pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese, il ds della Juve, Fabio Paratici, ha parlato a Dazn: "E' una partita come tutte le altre che giochiamo, noi della Juve partiamo sempre per vincere quindi non possiamo sbagliare. Lo stesso vale per le prossime o alcune della scorsa stagione".



SULL'ESCLUSIONE DI RABIOT - "Ci dispiace, ma c'erano due norme vigenti in contrasto tra loro. Per precauzione abbiamo deciso di non convocarlo così da evitare ricorsi".



SUL MERCATO - "Siamo contenti della nostra rosa, dobbiamo pensare alla partita. Ritorni? Vogliamo bene ai ragazzi che sono stati con noi".