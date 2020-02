Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Spal: "La Juve ha un obiettivo all'inizio dell'anno che è quello di arrivare competitivi a primavera, in questo momento. Siamo agli ottavi di Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia, , siamo comunque primi in campionato, ce la giochiamo su tutti i fronti, quindi agli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio ci siamo arrivati in questo momento e adesso, come diceva giustamente Rugani, inizia il bello. Mi sento di dire che abbiamo disputato delle ottime gare, alcune meno buone, ma come tutte le stagioni: questa squadra gioca 55 partite l'anno in media, 50-55, è normale che ci siano prestazioni migliori, prestazioni peggiori, anche a seconda dell'avversario, delle condizioni fisiche di qualche giocatore. Sempre quando arriviamo a questo punto della stagione ci sono questi tipi di dinamiche e di discussioni. Se torniamo indietro di un anno, due anni, tre anni e andiamo a vedere gli articoli di giornali di questo periodo, sono esattamente gli stessi di ora. Quindi non ci preoccupiamo, siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo e felici di viverlo nel miglior modo possibile".