A un ritorno del classe 1997 in bianconero per la precisione. Durante la scorsa estate, il Bologna ha riscattato l’esterno d’attacco proprio dalla Juve pe. Un investimento importante per la società, voluto in prima persona da Sinisa Mihajlovic, che ha visto in Orsolini delle, che lo aveva prelevato dall’Ascoli a gennaio 2017 per circa 6 milioni di euro.- Orsolini si è messo in luce nel finale della scorsa stagione, ma è in quella in corso che sta offrendo le migliori prestazioni:delle 38 fin qui realizzati dalla squadra di Mihajlovic. Numeri importanti, chee alle altre big del campionato italiano. Anzi, tutt’altro e proprio a gennaio è ripartita la macchina per far valere l’intesa verbale legata all’ultima operazione tra Juve e Bologna. Un gentlemen agreement, che garantiva alla: la possibilità di acquistarlo nel 2020 o nel 2020 a cifre predefinite, 22,5 e 30 milioni. La Juve è pronta ad alzare la prima posta per premiare ulteriormente la valorizzazione di Orsolini,. Ma, anche nel calcio, “scripta manent, verba volant”.- Da qui nascono le parole di Walter Sabatini, dirigente del Bologna, che nella scorsa finestra di mercato a dichiarato che. Da quel momento, non si è più parlato del futuro del ragazzo, concentrato sulla stagione col Bologna e sull'Europeo. Una strategia chiara, per alzare il più possibile il prezzo al netto di intese verbali ormai datate. La Juve ha sì una corsia preferenziale, ma. La partita a scacchi è entrata nel vivo: la Juve resta determinata a riportare Orsolini a Torino, col Bologna che non vuole fare sconti e anzi, spera che da qui alla prossima finestra di mercato il prezzo salga ulteriormente. La Juve al momento resta ferma su unae sa che molto dipenderà dalle altre offerte che arriveranno in casa Bologna.