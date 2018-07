Nella giornata di ieri a Milano si è tenuto un lungo incontro in uno dei noti alberghi del mercato fra il direttore sportivo della, e, super agente iraniano che si sta occupando dell'operazione che porteràalla Fiorentina e che sta negoziando anche i possibili acquisti in Serie A per il Chelsea. Ma Ramadani è anche l'agente di un altro perno della formazione bianconera, quelche ha tantissimo mercato e il cui futuro sta passando da una complicata trattativa per il rinnovo di contratto.La volontà del centrocampista bonsiaco è quella di rimanere in bianconero ma con un contratto differente rispetto a quello che attualmente lo lega fino al 30 giugno 2021 in bianconero. Un contratto, ma soprattuttoperchè nei contatti di mercato avuti con Barcellona, Paris Saint Germain e Manchester City (che non mollano la presa) la prospettiva contrattuale era a cifre importantissime.. E la Juventus? A meno di offerte folli a tre cifre non rinuncerà al proprio faro e adeguerà il contratto andando incontro al giocatore. L'incontro di ieri è servito anche a questo.