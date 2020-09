La Roma sta imparando a conoscere Dan Friedkin, il nuovo proprietario giallorosso che continua a lavorare sul nuovo stadio, ma anche sulla squadra. I contatti con il Comune sono stati attivati e l'incontro dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con la dirigenza americana che resterà in Italia ancora per un po'. Almeno fino alla fine del mercato. Dopo essere stati in tribuna in occasione delle prime due partite della squadra, infatti, non faranno mancare la vicinanza anche nella gara di Udine.