Così Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima del match di Champions League contro il Lione: "A parte le schermaglie dialettiche, diciamo che ci sono squadre attrezzate per vincere la Champions League, non solo noi. Questo è un sogno, ma noi abbiamo una rosa competitiva. La Juve gioca tutte le competizioni per vincerle ma ogni tanto gli altri ci rubano l'idea".



RONALDO - "Cristiano è il miglior giocatore di tutti i tempi. Averlo con noi è sicuramente in vantaggio e dico che in Italia c'è un grande campione come lui e spesso ce ne dimentichiamo".



CAMPIONATO - "Maggiore concentrazione di Sarri in campionato? La concentrazione c'è sempre in tutte le cose che il mister fa e che fanno i giocatori. Il campionato lo giochiamo settimanalmente e c'è più pressione. La Juve è una squadra prestigiosa che ha vinto otto scudetti consecutivi, quindi partiamo con i favori del pronostico. Sicuramente in Champions ci sono squadre attrezzate, è un torneo: da qui alla fine si gioca su sette gare quindi i dettagli sono importanti come la forza dei giocatori. Un pochino di fortuna, nel momento opportuno di come si arriva alle gare, serve".



CHAMPIONS - "L'obiettivo nostro è sempre cercare di vincere. Abbiamo vinto otto titoli in Italia e faremo di tutto per vincere il nono e il decimo. La Champions la giochiamo turno per turno ed è un obiettivo vincere tutte le partite".