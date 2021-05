Prima del match fra Bologna e Juventus, ai microfoni di Dazn parla Fabio Paratici, Managing Director della Football Area dei bianconeri.



Sull'esclusione di Cristiano Ronaldo dall'undici titolare: "Sta bene, abbiamo giocato cinque partite in 15 giorni, mercoledì partita molto dispendiosa contro l'Atalanta, ha deciso insieme al mister questa soluzione".



Sul futuro di Pirlo: "Non è una partita a cambiare la strategia di una società, siamo concentrati su questa gara. Il resto non ci deve interessare. Poi da prossima settimana inizieremo e pensare a cosa fare".



Come si arriva a questa partita: "Giochiamo sempre partite da dentro o fuori, abituati alla pressione. Entusiasmo per la Coppa Italia, 19esimo trofeo della nostra gestione".