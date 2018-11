Jean-Clair Todibo fa gola alla Juventus ma anche a tanti altri club, italiani ed esteri, come Napoli e Liverpool. ​Per questo, secondo Tuttosport, per convincere il francese a firmare già a gennaio, Paratici potrebbe giocarsi la carta CR7 ma anche quella della BBC. Il portoghese è uno dei migliori calciatori di sempre mentre la BBC ha segnato un'epoca per il calcio italiano ed europeo. Due 'extra' che potrebbero convincere Todibo a dire si alla Vecchia Signora dicendo di no alle altre big che da settimane gli fanno la corte. Basterà per strappare il sì?