Secondo il CorSport in prima pagina, la Juventus studia un nuovo scambio con la Roma dopo quello di un anno fa col Milan per Bonucci-Caldara-Higuain. Ora l'idea è di prendere Nicolò Zaniolo dalla Roma inserendolo nell'operazione Gonzalo Higuain, provando a convincere in ogni modo il Pipita ad accettare.