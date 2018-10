Fabio Paratici studia colpi 'alla Marotta' a riportarlo è Il Corriere di Torino che fa una lista degli obiettivi di mercato della Juve per la prossima estate. Di occasioni, tecniche ed economiche, ce ne sono tante: nel Psg interessano Rabiot e Di Maria, ad esempio. Paratici e Marotta avrebbero voluto portare il centrocampista transalpino alla corte di Madama già nel 2014: adesso il ds può prenderlo a zero. E l'argentino? Con Ronaldo c'è un'amicizia importante. E poi sta ancora bene, fisicamente e mentalmente. Può diventare devastante in Italia. Occhio anche al mercato inglese dove Martial rappresenta un altro obiettivo caldo della Vecchia Signora così come il compagno di squadra Darmian e il centrocampista del Tottenham Dembélé: tutti e tre vanno in scadenza al termine della stagione.