A pochi minuti da Verona-Juve, il ds della Juve, Fabio Paratici, ha parlato a Dazn: "Come abbiamo sempre detto, giochiamo partita per partita. Le insidie ci sono in ogni gara, per tutti e non solo per noi. Siamo concentrati, abbiamo grande convinzione per fare una buona prestazione".



SU PIRLO - "E' al primo anno, un po' tutto è un inedito per lui. E' sempre tranquillo, dà energia e tranquillità a tutto l'ambiente. Siamo molto contenti, sta facendo molto bene".



SU DYBALA - "Il responso non è stato solo quello della visita di Barcellona, è stato visitato anche da uno specialista a Innsbruck. Il responso è stato meno negativo di ciò che pensavamo, anzi è stato positivo, vediamo come procederà".