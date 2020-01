Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese: "Un colpo per sostituire Demiral? No, assolutamente, l'ho già detto più volte. Abbiamo difensori forti e una rosa completa, speriamo di avere anche Chiellini in arrivo tra qualche tempo, siamo a posto così".