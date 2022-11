La Juventus riflette sul futuro di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in prestito dal Paris Saint-Germain, con diritto ma senza più obbligo di riscatto perché i bianconeri non si sono qualificati agli ottavi di finale in Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a fine stagione la Juve potrebbe anche decidere di "rispedire" al mittente l'ex romanista. Invece nel caso svolti da gennaio in poi, la dirigenza bianconera e quella francese potrebbero incontrarsi per rinegoziare la cifra del riscatto: nell'accordo di agosto era 22,6 milioni di euro, più oneri accessori e bonus per arrivare al massimo a 27,8 milioni di euro. Difficile che la Juve ritenga questi numeri congrui a giugno, al di là di come andrà il resto dell'annata. L’esplosione di Fagioli, la crescita di Miretti e il rilancio di Locatelli rendono comunque complicata la permanenza di Paredes, senza contare il maxi stipendio da 7,5 milioni a stagione.