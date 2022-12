Leandro Paredes, insieme ad Angel Di Maria, sarà l'ultimo a tornare alla base. E poi? E poi dovrà fare di tutto per tenersi il posto. Anche perché il suo riscatto è assolutamente in bilico, anzi lontanissimo. Resta infatti solo il diritto nelle mani della Juve, alle stesse cifre, perché l'obbligo è sfumato. Quando? Quando la Juve è stata eliminata dalla Champions, quello che poteva apparire come un obbligo automatico si è infatti rivelato un boomerang per il Psg: sarebbe scattato infatti con la qualificazione agli ottavi di Champions. Dove sono andati proprio i parigini con il Benfica.