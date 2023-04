La lite fraconsumatasi ieri nell'immediato post allenamento di Pasquetta sta facendo ampiamente discutere il popolo bianconero, mai come questa volta schierato apertamente in favore del proprio allenatore, sempre più condottiero in un momento storico di grande difficoltà. I tifosi dellahanno scaricato il centrocampista argentino il cui futuro, già da tempo in realtà, appare ampiamente segnato con un addio a fine stagione che si fa sempre più probabile.Quest'estate, infatti,. L'operazione con il Paris Saint Germain si completò in prestito con obbligo di riscatto condizionato che si poteva tramutare in diritto di riscatto in caso di mancati obiettivi sportivi., traguardo clamorosamente sfumato con la "retrocessione" in Europa League al termine dei gironi. Quell'obbligo daora è sostanzialmente un diritto, una facoltà, che però la Juventus non ha alcuna intenzione di esercitare.non è contento del rendimento diin allenamento, lo riflette nelle sue scelte in partita (dove ha all'attivo solo 25 presenze e con una media inferiore ai 45 minuti d'utilizzo) e questo ha portato allo scontro. C'è però di più, perché nel corso degli ultimi mesaffinché il giocatore possa restare a Torino e non tornare a Parigi. Nulla di fatto,Per un futuro che ormai è tracciato, almeno a Torino l'avventura di Paredes è destinata a terminare.